Красноярец отметил рождение сына убийством проститутки

В Красноярском крае прокурор поддержал ходатайство об аресте мужчины, который празднуя рождение сына, застрелил проститутку. По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ). После проверки прокуратура признала его законным и обоснованным.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, убийство произошло 7 февраля в одном из населенных пунктов. Молодой отец, в то время, как его супруга с новорожденным находилась в родильном отделении, в компании друзей и девушек, оказывавших интимные услуги за деньги, праздновал рождение ребенка у себя дома.

В ночное время между хозяином квартиры и одной из девушек произошел конфликт, связанный с оплатой оказываемых услуг, в ходе которого мужчина убил ее выстрелом в голову. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. 9 февраля судом избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится предварительное расследование. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 12.02.18

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