Гражданин России пытался вывезти из Аргентины 4 кг кокаина

В аэропорту столицы Аргентины Буэнос-Айресе арестован россиянин, у которого в чемодане нашли 3,526 кг кокаина. По словам аргентинских властей, задержать преступника удалось, благодаря усиленным мерам безопасности, которые были введены после так называемого «кокаинового дела» – спецоперации по перекрытию наркотрафика в Россию.

«Гражданин России сдал свой багаж в аэропорту Эзейса, в ходе тщательного контроля со стороны полиции было обнаружено почти четыре килограмма кокаина, спрятанных в двойное дно», – сообщила на своей странице в соцсети министр безопасности республики Патрисия Булрич.

По информации газеты Clarin, задержание произошло еще 25 февраля. Имя россиянина не называется, известно, что ему 50 лет. Он планировал вылететь в немецкий Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa.

Издание со ссылкой на полицию пишет, что этот случай может быть связан с обнаружение почти 400 кг кокаина в школе при посольстве России в Аргентине.

Как ранее писал «Новый День», 22 февраля появилась информация, что в школе дипмиссии РФ в Аргентине нашли 12 чемоданов, набитых белых порошком. Экспертиза показала, что в дипломатическом багаже находится 389 кг кокаина. Наркотик заменили мукой, на чемоданы поставили «маячки» и отправили в Россию. Явившихся за чемоданами троих мужчин задержали.

Тем временем, в Аргентине установили, что груз принадлежал техническому сотруднику посольства, чей срочный договор истек. В числе прочих арестовали заместителя инспектора полиции Буэнос-Айреса. В МИД России факт обнаружения наркотиков подтвердили, но опровергли возможность отправки его диппочтой.

В России были арестованы трое подозреваемых по этому делу. Еще один подозреваемый, по некоторым данным, скрывается в Германии.

Буэнос-Айрес, Служба информации РИА «Новый День»

Буэнос-Айрес. Другие новости 28.02.18

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