«Кто-то зачем-то подменил кофе и сигары на кокаин»: главный обвиняемый по «кокаиновому делу» заявил о подставе

Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины бизнесмен Андрей Ковальчук, заочно арестованный в России и объявленный в международный розыск, уверяет, что в оставленных им чемоданах в здании школы при российском посольстве в Аргентине были кофе, сигары, бытовая химия и подарки для родных и знакомых, а не наркотики. Россиянин сейчас находится в Германии, где готов дать все показания по этому делу и представить доказательства своей невиновности, сообщает газета «Коммерсантъ».

Ковальчук утверждает, что летом 2016 года он посетил Аргентину, где приобрел вышеуказанный товар, распределил по 12 чемоданам и с разрешения своего знакомого – тогдашнего завхоза посольства России Али Абянова оставил их в подсобке одного из трех зданий, относящихся к школе при диппредставительстве. По словам адвоката Ковальчука Владимира Жеребенкова, на каждом из чемоданов на случай его потери были указаны данные владельца и номер его мобильного телефона. Ковальчук заранее оплатил транспортировку багажа. Ни о какой дипломатической почте речь не шла, отметил адвокат. Ранее сообщалось, что Абянова арестовали в России. Он заявляет, что Ковальчук его подставил.

В конце лета Абянова, у которого закончился контракт, сменил некий Рогов, следует из материалов уголовного дела. Мужчина в ходе инвентаризации доставшегося ему в наследство хозяйства 25 ноября 2016 года обнаружил в подсобке среди хлама чемоданы с наркотиками, которые, по данным СМИ, были оформлены как дипломатический груз. Позднее аргентинские полицейские заменили кокаин, находившийся во всех 12 чемоданах, мукой, установили на чемоданы «маячки» и, по данным СМИ, отправили в Россию самолетом Ил-96 ФГБУ «Специального летного отряда «Россия» Управделами президента РФ, предназначенного для перевозки первых лиц государства. Однако официальный представитель управделами президента России Елена Крылова заявила, что сведения о том, что лайнер из «президентского» летного отряда участвовал в перевозке «кокаина», не соответствуют действительности. В МИД России в свою очередь факт обнаружения наркотиков подтвердили, но опровергли возможность отправки его диппочтой.

Сам Ковальчук высказал версию, что кто-то зачем-то заменил кофе и другой груз в чемоданах кокаином. Он называет себя жертвой подставы.

По утверждению Ковальчука, почти год он пытался забрать свой груз из школы, но ему под разными предлогами отказывали. Оказалось, что задержка была связана лишь с тем, что спецслужбы России и Аргентины уже начали операцию против предполагаемых участников наркотрафика. В ноябре прошлого года, уверяет Ковальчук, работники дипмиссии разрешили ему отправить чемоданы в Россию. По его словам, для их перевозки он арендовал место на борту транспортного самолета. 12 декабря прошлого года груз был доставлен в Москву, тогда же было возбуждено уголовное дело. Первыми были задержаны предполагаемые участники наркотрафика Иштимир Худжамов и Владимир Калмыков, когда они привезли полученные чемоданы к дому, в котором проживал Али Абянов. Он был задержан чуть позже.

Стоит отметить, что Ковальчук в разговорах с Абяновым, по утверждению адвоката последнего, называл себя «безопасником» дипломатического ведомства, намекая на свою причастность как к МИДу, так и к спецслужбам.

Напомним, в феврале текущего года аргентинские СМИ сообщили о том, что в здании школы посольства РФ в Буэнос-Айресе было обнаружено 389 кг кокаина. Позднее в МИД РФ заявили, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу.

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал как минимум до середины апреля Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. Еще один фигурант – возможный организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук, скрывающийся в ФРГ, арестован заочно. Всем обвиняемым предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотиков, попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.

По информации «Росбалта», Ковальчук был сотрудником департамента безопасности МИД РФ, работавшим в Берлине и в Аргентине. «Ъ» в свою очередь сообщает, что главый фигурант «кокаинового» дела – бывший технический сотрудник дипломатических миссий в Германии. После увольнения он занялся бизнесом – организовывал поставки элитного кофе, алкоголя и других товаров, якобы используя для этого связи в дипломатической среде, но потом переориентировался на транспортировку кокаина.

Между тем в МИД РФ заявили, что Ковальчук «никогда не являлся техническим сотрудником российских дипломатических миссий в Германии и вообще никогда не работал в системе МИД России».

Накануне стало известно, что обнаруженный в российском посольстве в Аргентине кокаин вероятно был произведен мексиканским картелем Синалоа. Такой вывод сделали латиноамериканские СМИ, проанализировав логотип, нанесенный на пачки. На фото, опубликованных аргентинскими силовиками, видно звезду, изображенную на одной из пачек изображена звезда. Как отмечает пресса, обычно такой знак наносят на кокаин, произведенный Синалоа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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