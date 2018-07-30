В Москву доставлен главный фигурант «кокаинового скандала»

В Москву доставлен предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины Андрей Ковальчук. Как сообщил его адвокат Владимир Жеребенков, экстрадиция была совершена после санкции судьи в Германии, против этого решения планировалось подать апелляцию.

Защитник уточнил, что Ковальчук был доставлен в Москву обычным рейсом. «Сейчас ему очно предъявили те же обвинения, которые раньше предъявляли заочно, и поместили в СИЗО «Матросская тишина», – сказал юрист в комментарии РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», в конце прошлого года спецслужбам России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты.

Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.

Несколько подозреваемых были задержаны в Аргентине, другие – в России.

Ковальчук, который называл случившееся провокацией, был задержан к Германии в начале марта.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.07.18

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