По делу о наркотиках, найденных в школе при посольстве РФ в Аргентине, арестованы трое подозреваемых

Три человека были заключены под стражу по обвинению в контрабанде кокаина из здания школы при российском посольстве в Аргентине. Такое решение принял Тверской суд Москвы еще 13 декабря. Однако секретность спецоперации по выявлению наркотрафика не позволяла разглашать эту информацию.

«По ходатайству следствия суд избрал в отношении Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова меру пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует решение суда «Интерфакс».

Фигурантам так называемого «кокаинового дела» предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 229.1 «Покушение на контрабанду наркотических средств» и ч. 3 ст. 30 – ст. 228.1 «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств». В начале февраля суд продлил сроки пресечения до середины апреля.

Кроме того, в постановлении отмечается, что «не все соучастники (преступления) установлены». Таким образом, не исключено, что по «кокаиновому делу» могут быть новые задержания.

Как ранее писал «Новый День», 22 февраля появилась информация, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов, набитых белых порошком. Экспертиза показала, что в дипломатическом багаже находится 389 кг кокаина. Наркотик заменили мукой, на чемоданы поставили «маячки» и отправили в Россию. Явившихся за чемоданами четверых мужчин задержали. Тем временем, в Аргентине установили, что груз принадлежал техническому сотруднику посольства, чей срочный договор истек. В числе прочих арестовали заместителя инспектора полиции Буэнос-Айреса. В МИД России факт обнаружения наркотиков подтвердили, но опровергли возможность отправки его диппочтой.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.18

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