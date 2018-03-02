Главного фигуранта «кокаинового дела» задержали в Берлине. Полиция готовит арест Ковальчука

В Германии задержали предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию бизнесмена Андрея Ковальчука. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

По словам защитника, ему позвонила жена Ковальчука и рассказала, что мужа задержали в рамках уголовного дела о наркотиках, передает «Интерфакс». Адвокат добавил, что в ближайшие дни полицейские намерены подать ходатайство в суд о его аресте.

Жеребенков уточнил, что Ковальчука задержали в пригороде Берлина около 10 часов вечера, отметив, что правоохранители вели себя корректно и заявили о намерении во всем разобраться.

Ранее в феврале аргентинские СМИ сообщили о том, что в одном из зданий школьного комплекса посольства РФ в Буэнос-Айресе было обнаружено 389 кг кокаина. Наркотик заменили мукой, на чемоданы поставили «маячки» и отправили в Россию. Явившихся за чемоданами трех мужчин задержали. Также под арест попали русскоязычный сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и сотрудник охраны аэропорта Александр Чикало, которые, по версии министерства безопасности Аргентины, курировали контрабанду с территории этой латиноамериканской страны. Позднее в МИД РФ заявили, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу, а в ФСБ уточнили, что из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал как минимум до середины апреля трех подозреваемых по «кокаиновому делу» – бывшего завхоза российского посольства в Аргентине Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. Еще один фигурант – возможный организатор контрабанды наркотиков Андрей Ковальчук арестован заочно. Всем обвиняемым предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотиков, попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее Ковальчук через своего адвоката заявлял, что стал жертвой провокации, организованной спецслужбами Аргентины и США с целью очернить российское диппредставительство. Подозреваемый настаивает, что в оставленных им чемоданах в здании школы при российском посольстве в Аргентине были кофе, сигары, бытовая химия и подарки для родных и знакомых, а не кокаин. Россиянин заявил о готовности дать в Германии все показания по этому делу и представить доказательства своей невиновности. Позже Ковальчук сообщил, что вернется в Россию, если будут собраны доказательства его невиновности.

Между тем, сегодня стало известно, какие показания по «кокаиновому делу» дал Абянов на допросе у следственного департамента МВД РФ. Бывший завхоз российской дипмиссии рассказал о нескольких случаях отправки чемоданов в Москву по просьбе Ковальчука, сообщает газета «Коммерсантъ». За каждый отправленный чемодан он получал 1000 долларов. Груз упаковывался как дипломатическая почта и отправлялся в Москву военно-транспортной авиацией через столицу Уругвая Монтевидео. Издание уточняет, что канал поставок мог функционировать с 2012 года, и сообщает о двух случаях успешной отправки наркотиков, которые произошли в 2012 и 2014 годах. Со слов Абянова, каждый раз Ковальчук пояснял ему, что в чемоданах находятся элитные вина, кофе и подарки. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Москва, Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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