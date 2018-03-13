В «кокаиновом деле» оказался замешан российский керлингист

К так называемому «кокаиновому делу» о контрабанде 400 кг наркотиков из Аргентины в Россию может быть причастен российский керлингист Денис Килба, сообщает RT. По данным издания, спортсмен был водителем автомобиля, на котором намеревались перевезти кокаин встречающие в Москве.

Килба был задержан 12 декабря вместе с Владимиром Калмыковым и Иштимиром Худжамовым. Керлингист давно не участвует в соревнованиях, но обучает начинающих атлетов, а также занимается организацией спортивных мероприятий. Кроме того, на Килбу зарегистрированы четыре компании, которые занимаются оптовой торговлей лесом и химическими продуктами.

Спортсмена допросили и отпустили, оставив в деле в качестве свидетеля. «Никаких обвинений ему не предъявлено», – сообщил РИА «Новости» адвокат одного из обвиняемых Андрей Шалаев. Другие подробности дела он раскрывать не стал.

В феврале аргентинские СМИ сообщили о том, что в одном из зданий школьного комплекса посольства РФ в Буэнос-Айресе было обнаружено 389 кг кокаина. Наркотик заменили мукой, на чемоданы поставили «маячки» и отправили в Россию. Явившихся за чемоданами трех мужчин задержали. Также под арест попали русскоязычный сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и сотрудник охраны аэропорта Александр Чикало, которые, по версии министерства безопасности Аргентины, курировали контрабанду с территории этой латиноамериканской страны.

Позднее в МИД РФ заявили, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу, а в ФСБ уточнили, что из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина. 2 марта в Германии задержали предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию бизнесмена Андрея Ковальчука. Сам он заявил, что в оставленных им чемоданах в здании школы при российском посольстве в Аргентине были кофе, сигары, бытовая химия и подарки для родных и знакомых, а не наркотики.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.18

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