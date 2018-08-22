В Аргентине сожгли 400 кг кокаина из российского посольства

В Буэнос-Айресе почти 400 кг кокаина сожгли в крематории. Наркотик был изъят из здания школы при посольстве РФ. По словам российского посла Дмитрия Феоктистова, активная часть операции по пресечению поставок кокаина закончена.

Участие в уничтожении кокаина принимала и министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Она опубликовала видео процесса в своем Facebook. Министр отметила, что «это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия». Российские полицейские приезжали семь раз. Правоохранителям удалось «разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России», подчеркнула Буллрич.

«Активная часть операции по пресечению поставок наркотиков закончена, но мы, безусловно, надеемся, что это старт для нового сотрудничества России и Аргентины», – заявил в свою очередь российский посол.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлого года спецслужбам России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты.

Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.

Несколько подозреваемых были задержаны в Аргентине, другие – в России. Главный фигурант этого дела, предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины Андрей Ковальчук, который называл случившееся провокацией, был задержан к Германии в начале марта и в июле был экстрадирован в Россию.

Буэнос-Айрес, Служба информации РИА «Новый День»

Буэнос-Айрес. Другие новости 22.08.18

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