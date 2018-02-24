Россиянина, пытавшегося отправить диппочтой 400 кг наркотиков, ищет Интерпол

В розыск по делу о попытке отправить дипломатической почтой почти 400 кг кокаина объявлен гражданин России, живущий в Берлине. К его поискам подключился Интерпол.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 февраля появилась информация, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов, набитых белых порошком. Экспертиза показала, что в дипломатическом багаже находится 389 кг кокаина. Наркотик заменили мукой, на чемоданы поставили «маячки» и отправили в Россию. Явившихся за чемоданами четверых мужчин задержали. Тем временем, в Аргентине установили, что груз принадлежал техническому сотруднику посольства, чей срочный договор истек. В числе прочих арестовали заместителя инспектора полиции Буэнос-Айреса.

В МИД России факт обнаружения наркотиков подтвердили, но опровергли возможность отправки его диппочтой. «Информация, распространенная в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответствует действительности. Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты», – написала в субботу на своей странице в Facebooк пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

The Daily Mail сообщает: в России за грузом пришли два дипломата и бывший сотрудник МИД, предположительно координировавший наркоканал. Все они задержаны. Еще один подозреваемый, по некоторым, данным скрывается в Германии. 50-летний мужчина является торговым представителем табачной компании Habanos, уточняет La Nacion.

По сведениям Telegraph мужчину подозревают в причастности к другим поставкам наркотиков из Латинской Америки в Россию.

Конфискованный кокаин оказался высокого качества – стоимость партии оценили в 50 миллионов евро.

Москва, Игорь Юров

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