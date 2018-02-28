Казанский стрелок покончил с собой при задержании

В Казани произошла перестрелка, в ходе которой ранения получили местный житель, полицейский, а также сотрудник Росгвардии, который, несмотря на усилия медиков, скончался в карете скорой помощи. Сотрудники МВД по Татарстану совместно с коллегами из Росгвардии провели спецоперацию по задержанию злоумышленника, открывшего стрельбу. По данным РИА «Новости», в ходе операции правонарушитель покончил с собой.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану, сообщение о стрельбе в подъезде жилого дома на улице Авангардная в Казани поступило в правоохранительные органы около 19:40 27 февраля. Прибыв на место, сотрудники полиции блокировали подъезд и выставили оцепление. На место происшествия выехали врио министра внутренних дел по республике Рафаиль Гильманов, глава Росгвардии по региону Рустем Гумеров, начальник полицейского главка Казани Алексей Соколов. Также к месту происшествия вызвали подкрепление из сотрудников Росгвардии.

По предварительным данным, причиной инцидента стал бытовой конфликт. 37-летний злоумышленник поссорился с женой, в связи с чем ему назначили 10-дневный административный арест за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял оружие и приехал к брату жены, у которого укрывалась женщина, опасаясь за свою жизнь. Он стал стрелять по входной двери, ранив своего деверя. Услышав выстрелы, жители позвонили в полицию. Злоумышленник оказал стражам порядка вооруженное сопротивление и ранил полицейского и ОМОНовца, а затем покончил с собой.

По предварительным данным, злоумышленник был пьян. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные мероприятия для установления всех подробностей случившегося. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» (ст.105 УК РФ) и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст.317 УК РФ). Установлено, что подозреваемый стрелял из охотничьего ружья, на месте происшествия изъято большое количество гильз.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 28.02.18

В пожарах погибли два зауральца: идет следствие. / 11 американских военных отравились после вскрытия подозрительного письма. / Бастрыкин поручил поискать коррупционеров в ГИБДД Сургута. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»