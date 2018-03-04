В одном из районов Дагестана идет спецоперация: силовики ловят боевиков и их пособников

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен в Цумадинском районе Дагестана, сообщили в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике.

Режим КТО введен в 04:00 мск в административных границах Цумандинского района.

Силовики ведут поиск боевиков и их пособников.

Напомним, что 15 февраля правоохранители провели контртеррористическую операцию в Унцукульском районе Дагестана, в ходе которой ликвидировали одного участника незаконного вооруженного формирования. В ходе спецоперации погиб боец спецназа, еще двое были ранены.

В Дагестане силовики 17 и 19 декабря прошлого года провели две спецоперации, в ходе которых было уничтожено 5 боевиков, подозреваемых в совершении терактов.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 04.03.18

В Екатеринбурге отставной военный подал в суд на священника за сравнение Ленина и Гитлера. / «Газпром» начал развод с Украиной через Стокгольмский арбитраж. / В отделе полиции Челябинска скончался мужчина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»