В Улан-Удэ возбудили дело по факту подрыва на гранате двух мужчин

В Железнодорожном районе Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту подрыва гранаты, в результате которого погиб человек. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии, дело возбуждено по статье «убийство, совершенное общественно опасным способом» (п.«е» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сегодня, 6 марта, около 4:00 в квартире одного из многоквартирных малоэтажных домов по улице Чертенкова произошел взрыв. На месте происшествия было обнаружено тело 38-летнего мужчины с осколочными ранениями туловища. От взрыва также пострадал 43-летний мужчина. Ему потребовалась помощь медиков. Уголовное дело по данному факту возбудили сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, в квартире, где случилось ЧП, проживала женщина с тремя малолетними детьми. В ночь на 6 марта она распивала спиртные напитки с подругой. Под утро к застолью присоединились двое мужчин. Женщина вышла к ним в прихожую и увидела в руках у одного из приятелей гранату. Она успела отойти в зал, и в этот момент раздался взрыв. Один из мужчин от скончался на месте происшествия, другой получил многочисленные ранения и был госпитализирован. На месте взрыва следователи обнаружили осколки ручной противопехотной гранаты Ф-1. В домах у мужчин в настоящее время проводятся обыски с целью обнаружения иных взрывчатых веществ и оружия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Следствием проверяются все версии подрыва гранаты.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 06.03.18

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