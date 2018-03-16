Сибиряк убил беременную подругу из-за любви к другой

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве беременной сожительницы (п.«г» ч.2 ст.105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, 02 августа 2017 года между 20-летним парнем и 21-летней беременной от него женщиной, с которой он проживал в селе Новомошковское Мошковского района, возник конфликт на почве ревности – у молодого человека появилась новая подруга. Парень, не желая расставаться со своей новой знакомой, и боясь потерять ее, решил убить беременную даму.

Он присмотрел безлюдное место, спрятал там кувалду и перчатки. 3 августа парень встретил беременную женщину с работы и повел ее домой через лес, где не менее пяти раз ударил ее по голове кувалдой. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. Тело убитой он бросил в овраг и присыпал листвой. Когда родители потерпевшей начали активные поиски и обратились в правоохранительные органы, подозрение пало на молодого человека. После задержания он сознался в преступлении и показал, где спрятал тело.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новосибирск, Иван Гридин

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