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Вторник, 20 марта 2018, 12:43 мск

Скандалы и происшествия

В Афганистане поймали россиянина, подозреваемого в вербовке террористов

В Афганистане задержан гражданин России, подозреваемый в вербовке террористов и финансировании террористической деятельности, говорится в сообщении пресс-центра ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, житель Тверской области был объявлен в международный розыск и скрывался на территории Афганистана. Он подозревается в финансировании террористической деятельности и вербовке рекрутов для участия в боевых действиях на стороне запрещенных международных организаций, отметили в ведомстве.

Накануне в сотрудничестве с Интерполом задержанный был доставлен самолетом из Кабула в Москву и этапирован в Тверь для проведения следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / терроризм

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