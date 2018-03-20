В Афганистане поймали россиянина, подозреваемого в вербовке террористов

В Афганистане задержан гражданин России, подозреваемый в вербовке террористов и финансировании террористической деятельности, говорится в сообщении пресс-центра ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, житель Тверской области был объявлен в международный розыск и скрывался на территории Афганистана. Он подозревается в финансировании террористической деятельности и вербовке рекрутов для участия в боевых действиях на стороне запрещенных международных организаций, отметили в ведомстве.

Накануне в сотрудничестве с Интерполом задержанный был доставлен самолетом из Кабула в Москву и этапирован в Тверь для проведения следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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