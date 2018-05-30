В Турции дебошир скончался, выпав из самолета

В турецком аэропорту гражданин Великобритании выпал из самолета на взлетно-посадочную полосу. В результате пассажир переломал ребра и умер в больнице.

Инцидент произошел в аэропорту Даламан, сообщает The Daily Telegraph. 30-летнего британца собирались снять с рейса за скандальное поведение. На выходе мужчина упал с трапа, сломал несколько ребер, из-за полученных травм он скончался в больнице.

Отмечается, что британец три дня ждал своего вылета, так как потерял свой билет. Экипаж принял решение снять мужчину с рейса из-за того, что он вел себя вызывающе, спорил с бортпроводниками и мог представлять опасность для других пассажиров.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 30.05.18

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