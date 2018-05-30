российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 мая 2018, 11:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Турции дебошир скончался, выпав из самолета

В турецком аэропорту гражданин Великобритании выпал из самолета на взлетно-посадочную полосу. В результате пассажир переломал ребра и умер в больнице.

Инцидент произошел в аэропорту Даламан, сообщает The Daily Telegraph. 30-летнего британца собирались снять с рейса за скандальное поведение. На выходе мужчина упал с трапа, сломал несколько ребер, из-за полученных травм он скончался в больнице.

Отмечается, что британец три дня ждал своего вылета, так как потерял свой билет. Экипаж принял решение снять мужчину с рейса из-за того, что он вел себя вызывающе, спорил с бортпроводниками и мог представлять опасность для других пассажиров.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 30.05.18

«Мусорное противостояние» в Челябинске переходит в фазу диверсий. / Антимикотик стал причиной очередного запрета на белорусские сыры в России. / В Невьянске любитель громкой музыки по ночам заработал «уголовку». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Турция

Скончался россиянин, впавший в кому в Турции

Россиянин впал в кому в Турции. Страховая отказалась оплатить лечение

National Interest: Пентагон лжет о российской ПВО, чтобы оправдать свои расходы

Турки забрали у США свое золото

Досрочные выборы в Турции: Эрдоган готовится к режиму полновластия

В Турции назначена дата досрочных выборов президента и парламента

«Друг» Москвы: Анкара поприветствовала ракетный удар США по Сирии

Что скрывается за ракетным обстрелом военной базы «Тифор» в Сирии?

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Турция,

Новости партнеров