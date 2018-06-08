Житель Энгельса получил пожизненное, а его приятели – 31 год на двоих

В Саратовской области вынесен приговор трем жителям города Энгельс, один из которых получил пожизненный срок за убийство трех человек и преступления против половой свободы. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, суд признал 24-летнего Павел Ланин признан виновным в убийстве трех человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью, в иных действия сексуального характера, изнасиловании (пп.«а», «д», «ж» ч.2 ст.105, п.«а» ч.2 ст.132, п.«а» ч.2 ст.131 УК РФ).

Его приятель 22-летний Александр Волков признан виновным убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью, в иных действиях сексуального характера и изнасиловании (пп.«а», «д», «ж» ч.2 ст.105, п.«а» ч.2 ст.132, п.«а» ч.2 ст.131 УК РФ). Их общий товарищ – 17-летний юноша – признан виновным в убийстве трех лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, иных действиях сексуального характера и надругательстве над телами умерших (пп.«а», «д», «ж», «к» ч.2 ст.105, ч.1 ст.132, ч.1 ст.244 УК РФ).

Установлено, что в ночь на 13 октября 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в квартире дома по улице Маяковского в Энгельсе. После ликвидации задымления в жилом помещении обнаружены тела хозяина жилища 1962 года рождения и его сожительницы 1972 года рождения с признаками насильственной смерти.

В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел, установлена причастность к совершению преступления Ланина, его 17-летнего приятеля и жителя Саратова Волкова.

По версии следствия, злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли по месту проживания указанной пары, где стали предъявлять претензии относительно аморального поведения мужчины и женщины. Во время конфликта молодые люди избили мужчину, после чего Ланин и Волков совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера по отношению к женщине.

После этого злоумышленники зарезали мужчину и женщину. Затем 17-летний обвиняемый совершил по отношению к женщине насильственные действия сексуального характера, а также надругался над телом умершего мужчины. Затем злоумышленники подожгли квартиру и скрылись.

После содеянного в тот же день Ланин и его 17-летний приятель продолжили распивать спиртное с 35-летним знакомым во дворе дома на улице Южная. Между ними и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого приятели жестоко избили его. От полученных травм потерпевший, спустя несколько часов скончался в больнице.

Приговором суда Ланину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, Волкову – в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима, их несовершеннолетнему приятелю – в виде 10 лет лишения свободы.

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 08.06.18

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