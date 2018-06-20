Глава новгородского Роспотребнадзора подлечил зубы в обмен на покровительство

Глава управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Чиновник и его подельник задержаны.

Росоловскому предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290 УКРФ), сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, чиновник в этом году получил от директора ООО «Белгранкорм» взятку «за общее покровительство и попустительство по службе». При этом мзду обвиняемый принял в виде оказания услуг за счет организации – дорогостоящего стоматологического лечения на общую сумму 496 тыс. рублей. Против директора ООО «Белгранкорм» возбуждено дело по п. «б» ч. 4 ст.291 УК РФ (дача взятки).

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам коррупционного дела меры пресечения.

Великий Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Великий Новгород. Другие новости 20.06.18

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