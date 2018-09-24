Глава новгородского Роспотребнадзора брал взятки не только лечением зубов, но и мебелью

Главе управления Роспотребнахора по Новгородской области Анатолию Росоловскому, ранее заключенному под арест за получение взятки в виде стоматологического лечения почти на 500 тысяч рублей, вменяют новый эпизод взяточничества. На этот раз его изобличили в получении мзды мебелью.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый получил тахту, диван и комод на сумму более 70 тыс. рублей от директора одной из организаций Боровичского района за свою подпись на санитарно-эпидемиологическом заключении проекта защитной зоны полигона твердых бытовых отходов, сообщает Следственный комитет России. Отмечается, что следователи устанавливают дополнительные эпизоды взяток чиновника. По данному факту в отношении руководителя областного Роспотребнадзора возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде имущества за совершение действий в пользу взяткодателя).

Как сообщал РИА «Новый День», первое уголовное дело в отношении Росоловского было возбуждено в июне. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290 УКРФ).

По версии следствия, чиновник получил от директора ООО «Белгранкорм» взятку «за общее покровительство и попустительство по службе». При этом мзду обвиняемый принял в виде оказания услуг за счет организации – дорогостоящего стоматологического лечения на общую сумму 496 тыс. рублей. Против директора ООО «Белгранкорм» возбудили дело по п. «б» ч. 4 ст.291 УК РФ (дача взятки).

Великий Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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