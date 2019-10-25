Экс-главе новгородского Роспотребнадзора дали 9 лет «строгача» за взятки лечением зубов и мебелью

Суд вынес приговор бывшему главе Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолию Росоловскому, обвиняемому во взяточничестве. Чиновник получал мзду лечением зубов и мебелью. Приговор суда ему назначено наказание в виде 9 лет колонии

Уголовное дело в отношении Росоловского было возбуждено в июне 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290 УКРФ).

По версии следствия, чиновник получил от директора ООО «Белгранкорм» взятку «за общее покровительство и попустительство по службе». При этом мзду обвиняемый принял в виде оказания услуг за счет организации – дорогостоящего стоматологического лечения на общую сумму 496 тыс. рублей. Чиновник был заключен под стражу, позже его уволили. В отношении директора ООО «Белгранкорм» возбудили дело по п. «б» ч. 4 ст.291 УК РФ (дача взятки).

В сентябре прошлого году следователи вменили чиновнику вменили новый эпизод взяточничества, изобличив в получении мзды мебелью.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый получил тахту, диван и комод на сумму более 70 тыс. рублей от директора одной из организаций Боровичского района за выдачу санитарно-эпидемиологического заключения проекта защитной зоны полигона твердых бытовых отходов. По данному факту в отношении Росоловского было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде имущества за совершение действий в пользу взяткодателя).

Сегодня суд в Великом Новгороде признал экс-чиновника виновным по всем пунктам и приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Бывшему гендиректору ООО «Белгранкорм» назначено наказание в виде 4 лет лишении свободы. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу.

Великий Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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