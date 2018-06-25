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Понедельник, 25 июня 2018, 12:06 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Казахстане в канале нашли тела четверых детей

В канале неподалеку от Астаны обнаружены тела четверых детей в возрасте 9 до 12 лет. По предварительной версии, ребята утонули.

Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло около поселка Пригородный. В воскресенье в экстренные службы поступило сообщение о пропаже детей 2006, 2007, 2007 и 2009 годов рождения.

В ходе поисковой операции тела школьников обнаружили в канале Нур-Есиль. Ребята остались без присмотра взрослых и плавали в том месте, где купаться запрещено.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Астана, Служба информации РИА «Новый День»

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