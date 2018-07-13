«Мэр себе отсыпает, пока вся Чита тонет»: горожане не пропустили грузовики с грунтом к дому главы города

Жители дачного кооператива «Биофабрика» в пострадавшей от паводка Чите не пустили грузовики с грунтом к подтопленному дому главы города, председателя гордумы Анатолия Михалева. Об этом сообщает местное издание «Вечорка» со ссылкой на очевидцев. Журналисты сегодня не смогли застаать главу города на рабочем месте – мэр, как оказалось, спасает свою дачу от наводнения.

Жители преградили пусть большегрузам с грунтом для защиты дачного участка градоначальника, после чего сообщили об этом журналистам местного телевидения. На место прибыла съемочная группа. После этого грузовики спешно уехали, пишет издание.

Неудавшаяся попытка спасти дачу мэра от потопа

Возмущенные дачники заявляют, что прошло четыре дня, как затопило их участки с домами, но к ним «никто не едет и не оказывает помощь». «А ему (мэру – прим. ред.) везут грунт, чтобы отсыпать его участок! Почему на соседней улице плохая дорога, не пройти и не проехать, а на его – качество намного лучше? Вся Чита тонет! А он себе отсыпает», – негодуют жители.

Как сообщал «Новый День», из-за сильных продолжительных дождей в Забайкалье реки вышли из берегов и подтопили сотни жилых домов в ряде районов, в том числе в Чите. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 13.07.18

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