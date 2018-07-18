Синоптики Забайкалья не смогли предугадать масштаб наводнения из-за нехватки денег

Читинский гидрометеоцентр спрогнозировал подъем уровня воды в реках в начале июля, однако оценить масштаб наводнения специалисты в полной мере не смогли из-за сокращений и недофинансирования. Тем временем, в Забайкалье объявлено шестое штормовое предупреждение.

По словам гидролога Читинского гидрометеоцентра Елены Репиной, синоптики за сутки узнали о возможном затоплении. Специалист подчеркивает, что речь идет не о паводке, а именно о наводнении, пишет Заб.ру. «Паводок – это подъемы на реках, а при наводнении топятся населенные пункт, экономике наносится существенный ущерб. Прогнозы о возможном наводнении по крупным рекам мы давали 7 июля. Но, к сожалению, не везде можно было спрогнозировать такой подъем воды. В Шилке, например, мы не могли предупредить это явление – там нет пункта наблюдения, нет связи. Тем более, вода шла одним валом, поэтому сделать прогноз не представлялось возможным», – сказала гидролог.

Своевременный и точный прогноз специалисты не могут дать из-за сокращения наблюдательной сети. С каждым годом она становится все уже, а так как в Забайкалье нет промышленных предприятий, которым бы требовались подобные прогнозы, финансирования не хватает. «К нам начинают обращаться только тогда, когда начинает топить населенные пункты», – добавила сотрудник метеоцентра.

Тем временем, в крае объявлено шестое подряд штормовое предупреждение. «19 июля местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни», – сообщили в пресс-службе губернатора. Жителям рекомендовали покинуть дачные участки и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, шторм обрушился на Забайкалье 8 июля. Оказались затоплены 29 населенных пунктов в нескольких районах, в том числе пригороды Читы. В зоне паводка оказались около 5 тысяч человек, включая 1100 детей. Стихия нанесла серьезный удар по транспортной инфраструктуре региона. В частности, были разрушены 13 автомобильных мостов. Ситуация усугубилась продолжающимися ливнями. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, по предварительным оценкам, ущерб составляет более 1 млрд рублей.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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