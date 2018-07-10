Затопленной Чите пообещали продолжение обильных осадков

Река Чита вышла из берегов после сильных дождей. В результате в зоне подтопления оказались приусадебные участки и некоторые жилые дома в селах Шишкино, Береговой и Верх-Чита, а также дачные кооперативы в окрестностях Читы. Сейчас спасатели проводят подворовый обход для уточнения обстановки. На дорогах в городе и в его окрестностях работают сотрудники ГИБДД, которые не допускают водителей на потенциально опасные участки.

В пресс-службе администрации города уточнили, что в Центральном районе Читы подтоплены ДНТ «Автомобилист», «Лесная поляна», «Мелиоратор», «Садко», «Светофор», поселок Заречный. В общей сложности 150 участков. Было эвакуировано 70 человек. В Железнодорожном районе это ДНТ «Механизатор», «Ремстрой», «Биофабрика», «Рассвет». Эвакуировано 500 человек, 300 граждан выехали самостоятельно.

Также в зоне подтопления на данный момент находятся улица Пугачева (28 домов), 3-й Шубзаводской (17 домов) и Малой. В данный момент в районе Малой работают КамАЗы и фронтальные погрузчики МП «ДМРСУ». Техника перекрывает путь воде. Еще одна машина предприятия направлена в ДНТ «Машиностроитель».

В связи с паводком в мэрии приняли решение временно ограничить движение троллейбусов по маршрутам № 2, №3 движущимся в направлении станции Чита – I. Сейчас троллейбусы доходят только до железнодорожного вокзала станции Чита – II.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, сложная ситуация сохраняется и в других районах региона. Вода зашла на приусадебные участки в городе Нерчинск. В городе Шилка, где в воскресенье вода вошла в 135 жилых домов, наблюдается спад ее уровня.

В ведомстве отметили, что в Забайкалье уже на протяжении месяца идут сильные дожди. В минувшее воскресенье реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. Вода зашла в 157 домов, в которых проживают 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков домов с населением более 1,4 тысячи человек.

На всей территории Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации. Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков. Помимо забайкальских спасателей, в ликвидации последствий подтоплений принимают участие сотрудники МЧС, прибывшие из Красноярска и Новосибирска. Местные власти подготовили пункты временного размещения. С населением работают психологи МЧС России.

Всего к ликвидации последствий подтопления привлечены 403 человека и 89 единиц техники, из них от МЧС 307 человек, 55 единиц техники и 26 плавсредств.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 10.07.18

Горит машинное масло, площадь пожара – 800 квадратов: подробности ЧП на Эльмаше (ФОТО). / На Эльмаше полыхает склад: съехались 20 пожарных машин (ФОТО). / Киевская поп-звезда: Россию в борьбе с Хорватией поддержала вся Украина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»