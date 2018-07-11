Наводнение в Чите: эвакуированы почти 3 тысячи человек, под водой 14 улиц

В Чите из-за наводнения, вызванного сильного дождями, эвакуированы 2860 человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, в Центральном районе столицы Забайкалья подтоплены три улицы, затоплено 18 дачных кооперативов, эвакуировано 1316 человек. В Железнодорожном районе подтоплены четыре улицы и три дачных кооператива, эвакуировано 98 человек. В Ингодинском районе подтоплены семь улиц, затоплены пять дачных кооперативов, эвакуировано 1446 человек. Отмечается, что в краевом центре для пострадавших открыто 8 пунктов временного размещения, люди обеспечены горячим питанием.

Тем временем, горожане в социальных сетях жалуются на случаи мародерства. В региональном управлении МВД подтвердили поступление жалоб, отметив, что сотрудники полиции начали патрулировать затопленные территории.

Между тем, в региональном управлении МЧС предупредили о дальнейшем повышении уровня воды в забайкальских реках. На регион 11-12 июля вновь обрушатся обильные дожди – их принесет циклон с территории Монголии.

Как сообщал «Новый День», накануне в Забайкалье был объявлен режим ЧС в связи с паводками. Из-за сильных дождей наиболее сложная обстановка сложилась в Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском районах региона – там подтоплены дома, разрушены дороги и мосты.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 11.07.18

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