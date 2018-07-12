В затопленном Забайкалье прогнозируют новые сильные ливни

На территории Забайкалья сохраняется сложная погодная и гидрологическая обстановка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, возможен подъем воды на 6 реках по южным, юго-восточным, восточным и северным районам региона. Подтопленными остаются свыше 230 жилых домов и 700 приусадебных участков в 14 населенных пунктах.

В ведомстве отметили, что вышедший с территории Монголии циклон вызвал в Забайкалье обильные осадки, которые привели к росту уровня воды в реках. В результате оказались подтопленными населенные пункты и дачные кооперативы в шести муниципальных образованиях. Дальнейшие прогнозы синоптиков указывают на сохранение угрозы опасных паводковых явлений.

В частности, 12-13 июля при прохождении волны дождевого паводка и с учетом прогнозируемых осадков ожидается подъем уровней воды в реках Каренга в Тунгокоченском районе, Онон в Кыринском районе, Шилка в Сретенском районе, Куэнга в Чернышевском районе, Амазар в Могочинском районе, Аргунь в Приаргунском районе.

Рост уровней воды может создать угрозу подтопления населенных пунктов Усть-Каренга, Верхний Ульхун, Дунаево, Сретенск, Кокуй, Усть-Карск, Старолончаково, Нижние Куларки, Укурей, Амазар, Могоча, Новоцурухайтуй, Аргунск, Олочи, Ишага. Жителям необходимо проявлять осторожность, наблюдать за поведением воды. При необходимости взять с собой ценные вещи и документы и перебраться в пункты временного размещения до улучшения обстановки.

По данным справочной службы департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края, за прошедшие сутки на реках Амур, Шилка, Онон, Ингода, Витим уровни воды повысились на 10-122 сантиметра. На реке Чита около города начался спад, уровень понизился на 39 сантиметров, на реке Ингода у Читы спад замедлился. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки на Ингоде ожидается подъем уровня воды, поскольку в верховьях реки в селах Дешулан и Улеты наблюдается подъем на 25 сантиметров.

В настоящий момент, уровень воды в Ингоде вблизи Читы составляет 293 сантиметра, при выходе воды из русла в 300 сантиметров. В Атамановке вода находится на отметке 390 сантиметров. Силами муниципалитетов в дачных кооперативах, расположенных в Антипихе, Песчанке и Атамановке, организована работа по оповещению граждан об опасности и возможном повышении уровня воды. Всем гражданам предложено покинуть свои дачные участки, пока такая возможность сохраняется.

Поймы рек Каренга у села Тунгокочен и Амазар у города Могочи и станции Амазар освободились от воды. На реках Шилка, Ингода, Чита, Нерча, Каренга, Олекма, отдельных малых реках юго-восточных и восточных районов пойма подтоплена на 10-207 сантиметров, на реке Шилка у села Кокуй и реке Витим у села Неляты – на 332-568 сантиметров. В ближайшие сутки на большинстве рек края будет преобладать рост уровней воды, наиболее интенсивный на реках восточных и северных районов.

В ближайшие сутки на реках Онон в Кыринском и Ингоде в Шилкинском районах ожидается выход воды на пойму. На реках Шилка у села Усть-Карск и Витим у села Неляты подъем продолжится, вода на пойме сохранится. На реках Чита у города и Нерча у Нерчинска спад продолжится, вода на пойме сохранится.

12-13 июля местами по краю ожидаются сильные дожди и ливни. На реке Чита у города и реке Нерча у Нерчинска сохранится паводок опасного характера. Вся информация доведена до глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, ЕДДС районов, взаимодействующих структур (УМВД, ФСБ, УВДТ, РДУ, МРСК).

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 12.07.18

Не верьте женщине в крови: в Ялте появился новый вид мошенничества. / Экс-главу Апелляционного суда Крыма обвиняют в госизмене. / Самые крутые слухи недели: Бог троицу любит. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»