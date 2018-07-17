Забайкалье пережило мощнейший в истории паводок. Ущерб превысил 1 млрд рублей

Ущерб от паводка в Забайкальском крае, по предварительным оценкам, составляет более 1 млрд рублей, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «В результате проливных дождей, таяния снега в горах реки вышли из берегов, от воды пострадали около 30 населенных пунктов – точнее, 29, включая и столицу – Читу», – заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что в зоне паводка оказались около 5 тыс. человек, включая 1100 детей. По его словам, паводок нанес серьезный удар по транспортной инфраструктуре региона. В частности, были разрушены 13 автомобильных мостов.

Вице-премьер Виталий Мутко в свою очередь отметил, что ситуация в Забайкалье нормализовалась. В частности, рассказал он, в полном объеме было восстановлено энергоснабжение и движение железнодорожного транспорта. Идет работа по восстановлению автомобильного движения. По его словам, в 24 населенных пунктах остаются подтопленными 173 частных жилых дома, в которых проживают 1611 человек, а также пять придомовых территорий, 768 приусадебных участков, 2437 дачных участков.

Как передает РБК, ранее в Гидрометцентре Читы назвали паводок в Забайкалье самым мощным с 1936 года, когда начались метеонаблюдения. Уровень воды в реке Чита достиг 405 см.

Чита, Иван Гридин

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