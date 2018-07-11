Жители затопленной Читы жалуются на бездействие МЧС. Депутаты предлагают им «обратиться в телевизор»

В Забайкальском крае жители затопленных районов утверждают, что не получали предупреждений от властей о надвигающейся беде. При этом сейчас, когда нужна помощь, сотрудников МЧС не дождаться. Эвакуироваться люди отказываются из-за мародеров, которые орудуют в зоне наводнения.

О жалобах со стороны жителей Читы сообщает ИА «Чита.Ру». Часть людей заявляют, что не получили предупреждений о том, что надвигается паводок. «Знаете, какая обида – никто нас не предупредил. Ни по телефону, ни по телевизору. Пришла библиотекарь из школы, сказала, что вода топит. Мы ей не поверили сначала. Но кто знает, если уснули бы, может, утонули бы», – рассказала одна из пострадавших.

О том, что жителей не предупреждали о надвигающемся паводке, сообщил и житель Смоленки, у которого затопило дачу. «Нас никто не предупредил, мы ничего не успели спасти, в нашем ДНТ уровень воды выше всех», – рассказал пострадавший.

Многим пришлось вплавь выбираться из зоны подтопления. На просьбы к МЧС прислать лодку, отвечают отказом. «В 11 вечера мы легли спать, в половине двенадцатого все засуетились, начали собираться. Мы быстренько скидали вещи в первую машину, кошку, собаку туда закинули. Калитку открываю, вижу, что вода уже подходит. На одной машине уехали, остальное не успели забрать. Я хочу лодку, я хочу домой», – говорит владелица дома в Заречном. По ее словам, СМС с предупреждение все-таки рассылали, но местные жители их проигнорировали.

В затопленных домах до сих пор остаются люди. В некоторые районы можно добраться только на лодке, на дорогу уйдет 3-4 часа. Люди сами кооперируются и приходят на помощь пострадавшим.

В МЧС сообщают, что далеко не все хотят покидать свои жилища, сидят на вторых этажах. В ответ жители заявляют, что опасаются мародеров. Как сообщил глава Железнодорожного района Юрий Коноплев, полицейские сейчас обходят затопленные территории вброд. «Дай бог, что и не подтвердится. Правда, по дальним кооперативам, говорят, и поросят тащили, и телевизоры», – уточнил Коноплев.

Кроме того, пострадавшие жалуются на то, что не имеют возможности ни принять душ, ни постирать промокшие вещи. На это депутат заксобрания от «Единой России» Карина Канунникова предложила искать помощи у соседей. «Обратитесь сейчас в телевизор с этой просьбой. Это тоже решение. Люди помогут», – заявила народная избранница.

Тем временем, руководитель городской администрации Олег Кузнецов уехал в командировку, как пишет издание, с формулировкой «какая разница, куда». Глава города Читы Анатолий Михалев – в отпуске.

Как сообщал «Новый День», накануне в Забайкалье был объявлен режим ЧС в связи с паводками. Из-за сильных дождей наиболее сложная обстановка сложилась в Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском районах региона – там подтоплены дома, разрушены дороги и мосты. По последним данным, в Чите эвакуированы 2860 человек.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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