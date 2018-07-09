На Забайкалье надвигается шторм, власти объявили режим ЧС

В Забайкальском крае из-за плохой погоды усилилась опасность подтоплений. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия ливня, обрушившегося на регион в выходные, вода постепенно уходит. Однако передышка от природы долгой не будет, предупреждают синоптики, 11 – 12 июля на территории края начнет действовать циклон.

Сегодня губернатор Забайкалья Наталья Жданова провела экстренное заседание краевой Комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Ситуация находится под контролем. У населения, оснований для паники и беспокойства не должно быть. Необходимый объем финансовых средств на ликвидацию ЧС в бюджете Забайкальского края предусмотрен. Самое главное – не допустить ни одной трагической ситуации, спасти всех людей, чьи дома попали в зону подтопления», – отметила глава региона.

В данный момент паводок наблюдается в населенных пунктах четырех районов – Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском. Туда стянуты силы регионального управления МЧС, Забайкалпожспаса, МВД. Кроме того, из соседних Красноярска и Новосибирска в помощь забайкальским спасателям прибыли более 100 специалистов.

По оперативным данным, вода постепенно убывает, уровень рек снижается. В то же время метеорологи предупреждают, что ситуация может усугубиться 11 и 12 июля, когда на территории края начнет действовать циклон, сформировавшийся в Монголии. По словам главы Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольги Ляшко, в ближайшие трое суток подъем воды в реках продолжится. «Так, в Шилке вода поднимется на 133 сантиметра, в реке Чита около города подъем воды приблизится к 300-м сантиметрам и выше, в реке Каренга – порядка 137 сантиметров», – подчеркнула метеоролог.

В связи с неблагоприятным прогнозом на заседании было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всего Забайкальского края.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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