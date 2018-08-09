Замглавы Оренбурга попался на особо крупной взятке

Силовики провели задержание заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

В следственном управлении уточнили, что днем 8 августа Борисов лично получил от гендиректора одной из коммерческих организаций в качестве взятки 2 млн рублей, что является особо крупным размером. За незаконное вознаграждение чиновник обещал обеспечить общее покровительство и со своей стороны попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Сразу после получения денег Борисова задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Следователи проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Борисову предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в пресс-службе управления.

Оренбург, Иван Гридин

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