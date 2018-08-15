Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Оренбурга Евгения Арапова и его заместителя Геннадия Борисова. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, их подозревают в получении взятки (п.п.«а», «в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По стопам заместителя: главе Оренбурга грозит срок за крупную взятку

Данный эпизод был выявлен в ходе расследования уголовного дела о взяточничестве в отношении Борисова (ч.6 ст.290 УК РФ), о чем ранее писал «Новый День». Теперь оба уголовных дела соединены в одно производство.

По версии следствия, 19 мая 2018 года Борисов, действуя в сговоре с градоначальником Араповым, лично получил от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку в размере 600 тыс. рублей. За незаконное вознаграждение чиновники обещали обеспечить общее покровительство и попустительство по своей службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. При этом из полученных в качестве взятки денежных средств 400 тысяч рублей причиталось Арапову.

Арапов был задержан. Следователи намерены в ближайшее время предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства расследуемых преступлений, в том числе устанавливается происхождение 4 млн 200 тысяч рублей, которые были обнаружены и изъяты в ходе обыска в служебном кабинете мэра Оренбурга.

Оренбург, Иван Гридин

Оренбург. Другие новости 15.08.18

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