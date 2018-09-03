В Костроме наркодилеры добровольно сдались полиции из-за «нападения диких чаек»

Два жителя Костромы вызвали полицейских, заявив, что их атаковали птицы. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили наркотики и краденые велосипеды.

Сообщение о нападении чаек поступило в дежурную часть УМВД России по Костроме 30 августа в четыре утра. Дверь сотрудникам патрульно-постовой службы открыли два молодых человека 20-ти и 24 лет. По словам полицейских, было очевидно, что парни принимали наркотики.

Осмотрев квартиру, стражи порядка обнаружили подозрительные свертки. Заявители отпираться не стали и честно признались, что это наркотические вещества, которые они продают и употребляют. Под действием наркотиков дилерам показалось, что на них напали дикие чайки, которые пытались их зарезать.

В общей сложности изъяты 30 грамм синтетического наркотика. Кроме того, в квартире обнаружили шесть краденых велосипедов, одни из которых уже вернули владельцу.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено сразу несколько дел по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков) и ст. 158 УК РФ (кража).

Кострома, Служба информации РИА «Новый День»

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