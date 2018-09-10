ФСБ задержала на Смоленщине готовившего по заказу СБУ теракт исламиста

В Смоленской области сотрудники ФСБ задержали члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Силовики заявляют, что он по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и «Правого сектора» (организация запрещена в России) планировал убийство одного из лидеров ополчения непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в ведомстве.

Представитель запрещенной группировки – уроженец Дагестана. Его зовут Меджид Магомедов. По его словам, украинские спецслужбы снабжают боевиков ИГ (запрещена в РФ) информацией и оружием. Так, например, в начале года Магомедов приезжал на Украину, чтобы «решить вопросы с эмиссарами ИГ (запрещена в РФ)» по снабжению северокавказского бандитского подполья ресурсами.

«Они познакомили его с представителями СБУ и «Правого сектора» (запрещена в РФ). Магомедов получил от сотрудников украинских спецслужб задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, живущего в Смоленской области», – отметили в ведомстве.

Как передает РИА «Новости», Магомедова задержали во время подготовки преступления. У него изъяли самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма тротила, пистолет с глушителем для бесшумной стрельбы и боеприпасы. Он рассказал, что спецслужбы Украины «оказывают активную помощь боевикам ИГ (запрещена в РФ)», финансируя и предоставляя оружие и взрывчатку для организации терактов на территории России.

Смоленск, Иван Гридин

Смоленск. Другие новости 10.09.18

Небывалый улов лосося обернулся тоннами гниющей рыбы и уголовными делами. / Кондитеры пожаловались Медведеву на острый дефицит сухого молока. / В Башкирии истязавшая детей няня отделалась условным сроком. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»