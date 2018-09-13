В Татарстане бизнесмен ответит за убийство напавших на его дом разбойников

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике. Подозреваемым в совершении преступления является 41-летний Евгений Деданин. В схватке с ним погибли жители Самарской области – 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев.

По версии следствия, утром 12 сентября на территорию дома Деданина на улице Добровольского в Бугульме проникло трое злоумышленников. Деданин, находясь в гараже своего дома, обороняясь от разбойного нападения злоумышленников, нанес им множество ударов ножом в жизненно-важные органы, в том числе со стороны спины, отчего мужчины скончались на месте происшествия.

Установлено, что в ходе нападения злоумышленники, угрожая предметами, похожими на пистолеты, накинулись на хозяев дома, а также находившегося у них в гостях приятеля, после чего связали их. Деданину и его другу удалось расцепить путы. Между грабителями и мужчинами завязалась драка, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанес несколько ударов обоим злоумышленникам, третьему нападавшему удалось скрыться с места происшествия. Через непродолжительное время он был задержан.

По данным СМИ, Деданин является бизнесменом. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 13.09.18

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