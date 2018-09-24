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Понедельник, 24 сентября 2018, 14:03 мск

Новости Скандалы и происшествия

Российское посольство в Норвегии назвало задержание «шпиона» из РФ нелепым

В Норвегии задержали российского гражданина по подозрению в нелегальной информационной деятельности. В посольстве РФ заявили, что арест россиянина производился под надуманным предлогом.

Гражданина России задержали 21 сентября в аэропорту Осло. Он участвовал в международном семинаре в норвежском парламенте. Мужчину обвиняют в шпионаже.

«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом», – говорится в сообщении посольства, опубликованном в твиттере.

В ведомстве уточнили, что задержанному гражданину оказывается консульское содействие, предпринимаются необходимые действия для защиты интересов и прав россиянина.

Осло, Служба информации РИА «Новый День»

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