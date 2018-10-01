Житель Волжского застрелил ночного меломана

В Волгоградской области разгневанный мужчина убил любителя громкой музыки. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено ранним утром 30 сентября на автомобильной парковке у дома 180 по проспекту имени В.И. Ленина в городе Волжский.

Местные жители обнаружили тело 31-летнего мужчины с огнестрельными ранениями головы. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ). Они установили, что около 5 часов утра местный житель проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. Мужчина услышал, как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание.

Он не стал раздумывать, взял травматический пистолет, вышел на улицу и несколько раз в упор выстрелил в голову меломану и покинул место убийства. Стрелявшего удалось задержать спустя несколько часов в Краснооктябрьском районе Волгограда по месту жительства его матери.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном мужчина полностью признал, написал явку с повинной. Расследование уголовного дела продолжается.

Волгоград, Иван Гридин

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