Во Франции арестованы 23 чеченца по подозрению в вымогательствах

В пригороде Парижа полицией были арестованы 23 уроженца Чечни по подозрению в вымогательствах. Посольство РФ во Франции проверяет наличие российского гражданства у задержанных.

О спецоперации в департаменте Сен-Сен-Дени написала газета Figaro. По данным издания, чеченцы брали плату в размере 200 евро с людей, которые хотели попасть в Париж. Деньги взимали с граждан стран восточной Европы – Польши, Молдавии и Украины.

Figaro сообщает, что ежемесячный незаконный доход банды вымогателей мог достигать 200 тысяч евро.

Кроме того, среди арестованных чеченцев были те, кого считают представляющими угрозу госбезопасности Франции. Впрочем, данных о том, что у задержанных были связи с террористическими группировками, нет.

К делу подключились российские дипломаты, передает «Интерфакс». Они проверяют информацию о задержании в Париже уроженцев Чечни на предмет наличия у них гражданства РФ.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 15.10.18

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