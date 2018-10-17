Завод в Китае отказался ремонтировать российское судно из-за санкций

Судно «Нептун» российской компании «Гудзон» уже полгода простаивает в Китае из-за отказа завода отремонтировать его. Судовладелец заявил о колоссальных убытках и собирается обратиться в суд.

Судоремонтный завод в Шанхае затянул ремонтные работы, которые должны были продлиться всего месяц. Китайцы ссылаются на то, что «Нептун» внесен в санкционный список США, а потому отказываются его ремонтировать, передает ТАСС. «Завод хочет выставить судно в море», – заявил директор «Гудзона» Геннадий Кононенко.

По его словам, у компании из-за простоя сорвались крупные контракты, в том числе по линии Минобороны. Кононенко назвал сложившуюся ситуацию прямой угрозой обеспечению обороноспособности страны.

Убытки от простоя судна уже в 3-4 раза превысили затраты на его ремонт. «Гудзон» попросил помощи у дипломатических ведомств России в КНР. Не исключено, что компания подаст иск против завода «из-за задержки по политическим мотивам».

Кроме того, все иностранные и большинство российских страховых компаний расторгли существующие или отказались заключать новые договоры страхования судов компании «Гудзон», опасаясь вторичных санкций США, указал Кононенко. Без необходимых документов от страховщиков судно не имеет права не только перевозить грузы, но и даже покидать порт.

Компании пришлось сменить уже три экипажа на «Нептуне». Моральная обстановка на судне тяжелая. Моряки хотят обратиться в профсоюз с просьбой защитить их права.

Шанхай, Служба информации РИА «Новый День»

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