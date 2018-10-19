В Казахстане врач не приняла больного ребенка, чья мать говорила по-русски

В Казахстане врач отказалась осматривать ребенка с острым отитом, чья мать говорила по-русски. Медик заявила, что с ней нужно говорить только на казахском языке.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в городе Аркалык Костанайской области. В Сети появилось видео, на котором врач грубит матери больного ребенка и заявляет, что с ней не надо говорить по-русски. На вопрос женщины: «То есть раз мы русские, мы должны уехать лечиться в Россию?" – медик отвечает: «Да, уезжайте».

Главврач Аркалыкской региональной поликлиники Ирина Туранина сообщила, что мать ребенка первой нагрубила врачу, а потому в конце рабочего дня у медика «нервы немножко сдали» и она сорвалась. По словам Тураниной, вопрос удалось решить мирным путем.

Стоит отметить, что в Казахстане государственным является казахский язык. Однако в государственные организации допустимо обращаться и на русском.

Астана, Служба информации РИА «Новый День»

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