Ливни отрезали Сочи от мира: затоплены дома и дороги, начались перебои с водой и газом (ФОТО, ВИДЕО)

Мощный паводок, вызванный проливными дождями, отрезал Сочи от внешнего мира. Между Туапсе и Лазаревским районом города-курорта прервано движение по федеральной автотрассе Джубга – Сочи из-за повреждения моста через реку Макопсе. Потоки воды размыли одну из опор и разрушили дорожное полотно, сообщает пресс-служба администрации Сочи. По предварительной оценке специалистов, на восстановление автомобильного сообщения потребуется около двух суток. Сочи также остался без железнодорожного сообщения: селевые потоки обрушились на пути в районе Туапсе. Из-за удара стихии в городе-курорте наблюдаются перебои с водо-, электро- и газоснабжением. В семи школах и детских садах Сочи отменены занятия.

Движение остановлено на 91-м километре автодороги Джубга – Сочи, сообщает региональное управление МВД РФ. К месту происшествия стянута техника, но высокий уровень воды пока не позволяет начать восстановительные работы – они начнутся после спада воды. Кроме этого, на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже. По расчетам специалистов полноценное восстановление проезда может занять до двух суток, отметили в мэрии.

Стихия отрезала от прибрежной части сочинские поселки – Марьино, Наджиго, Калеж и Лыготх. Вода смыла дорожное полотно к этим населенным пунктам и подмыла мост к двум последним из них. Дорожные службы пока не могут приступить к восстановительным работам из-за высокого уровня воды.

В Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах наблюдаются локальные подтопления частных домов. С утра комиссии начнут подворовые обходы для оценки ущерба. В Хосте сель подтопил первый этаж поликлиники на улице 50 лет СССР.

Подтоплена больница в Хосте

В Кудепсте подтопило улицы Искра и Апшеронская. Локальные подтопления есть на дорогах в Адлерском районе – на трассе Адлер – Сочи перед магазином «Фара» и около железнодорожного вокзала. Кроме того, зафиксированы многочисленные случаи камнепадов и схода небольших селей на проселочные дороги, в настоящее время ведутся работы по расчистке.

Потоп в Сочи

Меньше всех от непогоды пострадал Центральный район курорта: по состоянию на 09:00 случаев подтоплений не отмечено, уровень воды в реке Сочи пока остается ниже критических отметок, сообщили в горадминистрации.

Из-за резкого подъема уровня воды в реке Западный Дагомыс в Сочи поврежден газопровод. Без газоснабжения остались 320 жилых домов, сообщили в «Сочигоргазе». Восстановительные работы начнутся после понижения уровня воды в реке.

Непогода спровоцировала аварию на водоводе в русле реки Хобза. В результате отключено водоснабжение в поселках Хобза и Горное Лоо. Аварийные работы осложнены подъемом воды в реке. В мэрии отметили, что к социально значимым объектам организован подвоз чистой питьевой воды.

Из-за схода селей на участке железной дороги Туапсе – Кривенковская задержаны поезда в Сочи. Движение прекратилось накануне в 16:08 мск, сообщает пресс-служба РЖД. По состоянию на 06:00 мск было задержано 15 поездов: №242 Адлер – Иркутск; № 344 Адлер – Челябинск; №84 Адлер – Москва;№140 Адлер – Новосибирск; №680 Адлер – Владикавказ;№14 Адлер – Саратов; №36 Адлер – Санкт-Петербург; №642 Адлер – Ростов-на-Дону; №104 Адлер – Москва; №354 Адлер – Пермь; №803 Краснодар – Имеретинский курорт; №808 Ростов – Туапсе; №812 Адлер – Майкоп; №813 Майкоп – Адлер; №816 Роза Хутор – Краснодар. Пассажиры обеспечиваются питанием и бутилированной водой. В настоящий момент ведутся восстановительные работы. В них задействованы более 200 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Добавим, сочинский аэропорт сегодня работает в штатном режиме. Накануне в течение ночи три самолета, направлявшиеся из Москвы в Сочи, совершили посадку в Краснодаре. Кроме того, самолет, направлявшийся в Сочи из Стамбула, сел на запасном аэродроме в Трабзоне. Вылет самолетов с запасных аэродромов ожидается в ближайшее время, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.

Как сообщал «Новый День», ливни обрушились не только на Сочи. Непогода затронула Туапсинский и Апшеронский районы Краснодарского края. Погибли два человека, еще двое пострадали и один пропал без вести. Подтоплены более 1,5 тыс. домов. По данным регионального управления МЧС РФ, эвакуированы 460 человек. В Туапсинском районе введен режим ЧС. Непогода сохранится в Краснодарском крае до конца четверга, 26 октября.

МЧС наращивает группировку в Туапсинском районе и Сочи: туда будут переброшены более 100 спасателей и около 30 единиц техники. Для контроля хода ликвидаций последствий удара стихии в пострадавшие районы вылетает оперативная группа МЧС во главе с министром Евгением Зиничевым.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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