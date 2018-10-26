Гибель людей на Кубани из-за наводнения обернулась уголовным делом

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ) после гибели людей в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

По информации следствия, 24 октября у одного из частных домов в селе Кривенковском Туапсинского района был обнаружено тело 71-летней женщины, погибшей из-за масштабного паводка. Позднее в этом же поселке в затопленной водой квартире на первом этаже было найдено тело 81-летнего мужчины. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, их смерть наступила в результате асфиксии при утоплении в воде, отметили в СКР.

Еще один человек – 67-летняя женщина, по данным следователей, пропала в Туапсе. Ее сильным потоком воды унесло водосточную канаву и унесло течением. Место нахождения женщины до сих пор не установлено. Между тем, региональный полицейский главк сообщил о еще одном пропавшем без вести во время наводнения. По его данным, 24 октября в поселке Цыпка Туапсинского района унесло ливневым потоком мужчину. Ведутся его поиски.

Также следователи проводят проверку по факту гибели трех человек в станице Кабардинской Апшеронского района и мужчины в городе Хадыженске. Причины их смерти устанавливаются.

Ране сегодня сообщалось, что число жертв наводнения на Кубани выросло до 6 человек. Еще два человека пострадали, отмечали чиновники. По последним данным, число обратившихся за медицинской помощью из-за наводнения в Краснодарском крае возросло до 50 человек, из них 11 – дети. Госпитализация потребовалась 13 жителям пострадавших от паводка территорий, сообщает краевой минздрав.

В Краснодарском крае из-за сильных дождей, прошедших 24-25 октября, подтоплены более 2300 жилых домов, без света остаются 20 населенных пунктов. Паводок разрушил мост на федеральной трассе, связывающей Сочи с другими российскими регионами. Мощные потоки воды размыли железнодорожные пути, из-за чего было прервано железнодорожное сообщение с Сочи. Задержаны более 30 пассажирских поездов. Более 80 поездов по направлению в Адлер и обратно отменены. В Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах введен режим чрезвычайной ситуации.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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