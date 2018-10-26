На Сочи надвигается новая напасть: выпущено экстренное предупреждение

Власти Сочи предупредили жителей и гостей города-курорта о новом ударе стихии. В ближайшие сутки по Сочи снова ударят сильные дожди. Мэрия курорта распространила экстренное предупреждение.

«Вечером и в первой половине ночи 26 октября на территории курорта метеорологи прогнозируют местами сильный дождь», – говорится в сообщении мэрии. В горадминистрации отметили, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели рекомендовали гражданам отказаться от отдыха у воды и в горах и быть бдительными, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Как сообщал РИА «Новый День», проливные дожди обрушились на Черноморское побережье Краснодарского края в ночь с 24 на 25 октября. Обильные осадки спровоцировали сход селей, частично повредили электроснабжение и другую инфраструктуру. Из-за разгула стихии пострадали жители 25 населенных пунктов Туапсинского и Апшеронского районов, а также жители Большого Сочи. Жертвами непогоды стали 6 человек, еще двое пропали без вести. К врачам обратились 50 пострадавших, 13 из них госпитализированы. Паводок стал причиной разрушения дорог, мостов и железнодорожных путей, был задержан 31 пассажирский поезд. Сочи оказался отрезан от мира.

По данным дорожников, сегодня продолжаются ремонтные работы на частично разрушенной от ливней федеральной трассе Джугба – Сочи, соединяющей курорт с другими регионами РФ. Открыть движение по дороге планируется 27 октября.

Утром 26 октября было частично восстановлено железнодорожное сообщение на участке Туапсе – Сочи. Железнодорожники восстановили мост на перегоне Шепси – Водопадный, поврежденный в результате наводнения в Туапсинском районе, и открыли движение поездов по одному из двух путей. Как отметили в РЖД, это позволит обеспечить движение поездов на участке Адлер – Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе Туапсе, обратно в Сочи, где пассажиры смогут пересесть на альтернативные виды транспорта или разместиться в гостиницах до полного восстановления железнодорожного сообщения.

После восстановления движения на участке Туапсе – Адлер железнодорожники отправили четыре пассажирских поезда и запустили пригородный электропоезд «Ласточка». По состоянию на 11:30 мск от станции Туапсе в сторону Сочи и Адлера отправлены поезда №104 Адлер – Москва, №680 Адлер – Владикавказ, №84 Адлер – Москва, №242 Адлер – Иркутск. Кроме того, запущено движение пригородного электропоезда «Ласточка» по маршруту Туапсе – Имеретинский Курорт.

В РЖД отметили, что работы по восстановлению размытого пути на участке Туапсе – Кривенковская продолжаются. «Оперативным штабом ОАО «РЖД» поставлена задача открыть движение между Краснодаром и Туапсе в течение ближайших суток. Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи будет восстановлено», – говорится в сообщении компании.

Напомним, из-за мощного паводка на разных станциях Кубани стоят задержанные поезда с пассажирами. Железнодорожники заявляют, что обеспечивают людей водой и питанием. Однако некоторые пассажиры жалуются, что предоставляемый сухой паек малосъедобен: по их утверждению, консервы отказываются есть даже собаки. По их словам, у некоторых банок истек срок годности.

Жители пострадавших территорий, в свою очередь, жалуются на резкий рост цен на воду. Стоимость бутылки в ряде мест приблизилась к 120-150 рублям. Власти назвали это недопустимым и пообещали взять ситуацию под контроль.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 26.10.18

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