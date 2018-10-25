«Даже собака не стала это есть»: заблокированные под Сочи пассажиры обрушились на РЖД (ФОТО, ВИДЕО)

На восстановление прерванного сильными ливнями железнодорожного сообщения с Сочи может потребоваться до трех суток, сообщает пресс-служба РЖД. Железнодорожники просят пассажиров учитывать это при планировании своих поездок. Впрочем, пользователи соцсетей, публикуя фото и видео с разрушенным железнодорожным мостом в районе чрезвычайной ситуации, посчитали прогноз РЖД слишком оптимистичным.

По данным ОАО «РЖД», сейчас компания «прорабатывает варианты организации перевозок пассажиров с использованием альтернативных видов транспорта». Однако это может оказаться затруднительно: потоки воды разрушили мост на федеральной трассе Джугба – Сочи, в связи с тем автомобильное сообщение с городом-курортом прервано. Восстановительные работы могут продлиться двое суток.

По состоянию на 12:00 мск из-за паводка был задержан 31 пассажирский поезд. Время задержки составляет от 1 до 18 часов. «Желающие прервать поездку могут без оплаты специального сбора вернуть или переоформить проездные документы на поезда, курсирующие на этом участке», – говорится в сообщении РЖД.

Ливни размыли железнодорожную насыпь, скриншот видео Mash

Поезда, направляющиеся в Сочи и Адлер, проследуют только до станции Краснодар, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Поезда, которые должны были отправиться из города-курорта, отменены.

В РЖД также сообщили, что для перевозки пассажиров между станциями, где прервано движение поездов, подготовлено 35 автобусов. «В 10:00 со станции Горячий Ключ отправились 15 автобусов с пассажирами поездов №127 Красноярск – Адлер, №803 Краснодар – Имеретинский Курорт, № 801 Краснодар – Адлер. Пассажиры поезда Адлер – Москва отправлены в 10 автобусах из Туапсе в Горячий Ключ», – отмечается в сообщении.

В РЖД указали, что пассажиры задержанных поездов обеспечиваются водой и питанием в железнодорожных составах и на вокзалах Краснодар, Туапсе, Горячий Ключ.

Между тем, как утверждает ряд пользователей соцсетей, оказавшихся в транспортной блокаде, никакой информации и помощи от РЖД они не получали.

«Поезд Адлер-Москва. 12 часов стоим в Туапсе. Никто не может ничего сказать, даже на горячей линии. #РЖД выдало всем по банке паштета и по пачке галет. Кто будет это есть? Даже собака не стала. Кстати, выдали и тем, кто заказывал вегетарианское питание», – рассказала пользователь Instagram @julsilya.

«Поехали бодро, правда запала машиниста хватило всего на одну станцию. Дальше Горячего ключа не пускают. Какими только слухами нас не пугали! Сошёл сель, смыло жд мост, размыло пути... О наводнении в Туапсе мы, конечно, слышали, но чтобы тааак... Без воды, информации и надежды добраться до дома мы просидели в электричке около 2 часов. И это нам ещё повезло, другие сидели более 6 часов! – пишет другой пользователь соцсети. – Потом мы случайно услышали, что скоро отправляется другая электричка обратно в Краснодар. Перебежали в неё, вернулись с столицу Кубани… Если бы не перебежали в другую электричку, видимо, ночевали бы сидя в вагоне». «Разместить пассажиров на ночлег? Покормить? Не, не слышали! А самое смешное – нашу электричку отправили из Краснодара, ЗНАЯ, что предыдущая Ласточка (которая выехала на 6 часов раньше) до сих пор не добралась до Туапсе. Логика? Не, не слышали», – возмущается пассажир.

Как сообщал РИА «Новый День», накануне из-за схода селевых потоков на железнодорожные пути на участке Туапсе – Кривенковская было закрыто движение поездов в направлении Сочи. Сегодня ночью потоки воды и грязи смыли насыпь протяженностью 200 метров на перегоне Греческий – Туапсе, на станции Туапсе затоплены железнодорожные пути, а на станции Водопадный сошел сель. В ликвидации последствий непогоды задействованы около 300 железнодорожников и восстановительные поезда со станций Туапсе, Краснодар, Адлер.

Отметим, что в Туапсинском районе и Сочи из-за масштабного паводка введен режим ЧС.

Москва, Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Сочи. Другие новости 25.10.18

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