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Воскресенье, 28 октября 2018, 13:06 мск

Новости Скандалы и происшествия

Число пострадавших от паводка на Кубани выросло до 138 человек

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае из-за проливных дождей и схода селей вдвое выросло число пострадавших. По последним данным, различные травмы получили 138 человек. Об этом рассказали РИА «Новости» в оперативном штабе на месте ЧС.

В краевом управлении МЧС сообщили, что в шести пунктах временного размещения находятся 195 человек, в том числе 71 ребенок. «Работают социальные, медицинские и другие службы, граждане обеспечены горячим питанием, в том числе детским, бутилированной питьевой водой, предметами первой необходимости, а также средствами связи», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В регионе наблюдаются проблемы с обеспечением водоснабжения, наиболее сложная обстановка в городе Туапсе, для чего организован подвоз воды 21 автоцистерной. В Апшеронском районе подвоз воды осуществляется 6 автоцистернами.

Кроме того, в трех муниципальных образованиях нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах и водоснабжение в 16-ти.

Сотрудники экстренных служб проводят подворовые обходы, помогают расчищать мусор и иловые наносы, откачивать воду. К ликвидации последствий происшествия привлечены 2291 человек и 394 единицы техники.

Как сообщал РИА «Новый День», проливные дожди обрушились на Черноморское побережье Краснодарского края в ночь с 24 на 25 октября. Обильные осадки спровоцировали сход селей, частично повредили электроснабжение и другую инфраструктуру. Из-за разгула стихии пострадали жители 25 населенных пунктов Туапсинского и Апшеронского районов, а также жители Большого Сочи. Жертвами непогоды стали шесть человек, еще двое пропали без вести.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 27.10.18

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