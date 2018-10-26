На Кубани число жертв паводка выросло до шести человек Власти пообещали компенсации всем пострадавшим

В Краснодарском крае шесть человек стали жертвами сильных ливней, которые спровоцировали наводнение и обрушение дорог и мостов. Кроме того, два человека пострадали, судьба одного остается неизвестной.

«По уточненным данным, в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае погибли шесть человек. Из них, четверо погибших – в Апшеронском районе, двое – в Туапсинском», – рассказал «Интерфаксу» представитель экстренных служб региона. Двое пострадавших госпитализированы, одному медицинская помощь оказана амбулаторно. Один человек числится пропавшим без вести.

Губернатор Кубани Вениамина Кондратьев объявил о завершении аварийно-спасательного этапа на подтопленных территориях и переходе к восстановительным работам. В настоящее время известно о подтоплении 1846 домовладений, где проживают более пяти тысяч человек.

«В Туапсинском районе 836 домов подтоплены, повреждены объекты инфраструктуры, нарушено водоснабжение и железнодорожное сообщение. В Апшеронском районе подтопило более 1 тыс. придомовых участков, вода зашла в 903 дома. В Сочи насчитывается 107 подтопленных жилых помещений», – говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации.

Активно ведутся работы по восстановлению проезда на автомобильных дорогах. Так обеспечен проезд на Шаумянском перевале, на автодороге Майкоп – Туапсе произведена очистка проезжей части от мусора, рабочие отсыпают конус береговой опоры моста на подъезде к аулу Агуй-Шапсуг.

К данному моменту восстановлено электроснабжение в сочинских поселках Лоо, Головинка, Ахинтам, Большой Кичмай, Малый Кичмай, Беранда, Волковка, аул Калеж, Вишневка, Макопсе, Наджиго, Магри, Аше, а также в населенных пунктах Туапсинского района.

Все пострадавшие от стихии получат компенсации, заявил Кондратьев, для этого в бюджете зарезервирован 1 млрд рублей. Единовременная выплата составит 10 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты в размере 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества и 100 тысяч рублей за полную.

Сильные ливни обрушились на Черноморское побережье в ночь с 24 на 25 октября. Обильные осадки спровоцировали сход селей, частично повредили электроснабжение и другую инфраструктуру. Из-за разгула стихии пострадали жители 25 населенных пунктов. Паводок стал причиной разрушения дорог, мостов и железнодорожного сообщения, был задержан 31 пассажирский поезд.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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