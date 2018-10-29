Против кубанских чиновников возбудили дело из-за гибели людей во время наводнения

Чиновники администрации Апшеронского района Краснодарского края стали фигурантами уголовного дела о халатности из-за гибели четырех человек во время катастрофического наводнения на прошлой неделе. Районный прокурор признал возбуждение дела законным, сообщается на сайте администрации Апшеронского района.

В ходе проверки выяснилось, что чиновники знали о том, что в городе Хадыженске и в станице Кабардинской может возникнуть чрезвычайная ситуация в период с 24 по 26 октября, однако не приняли мер по защите населения от последствий масштабного паводка. В частности, они не оповестили местных жителей о надвигающейся стихии и не организовали их эвакуацию в безопасные районы.

«Следствие усматривает прямую причинную связь между ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей и смертью людей, причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан…», – говорится в сообщении. Также отмечается, что «чиновники не извлекли урока из потопа 2010 года, который случился также в октябре». «Тогда, к счастью, обошлось без жертв… Теперешние начальники, видимо, привыкли испытывать судьбу. Они, выражаясь языком следователей, допустили преступную небрежность», – указывается на сайте райадминистарции.

Число подозреваемых в деле, их имена и должности не уточняются.

Жертвами наводнения в Апшеронском районе стали 4 человека. В Хадыженске погиб 68-летний мужчина, его тело было найдено в собственном доме. В станице Кабардинско в своих домах были обнаружены тела 74 и 68-летнего мужчин, а также 86-летней женщины. Согласно выводам судмедэкспертов, их смерть наступила в результате асфиксии при утоплении в воде. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Всего в Краснодарском крае из-за ливневого паводка погибли 6 человек, еще двое пропали без вести. Пострадали, по последним данным краевого минздрава, 304 человека, из них 14 – госпитализированы.

Проливные дожди в регионе привели к подтоплению 30 населенных пунктов. Без света остались 20 населенных пунктов, а также в 20 населенных пунктах нарушена подача воды. Вышедшие из берегов реки и селевые потоки повредили два автомобильных и один железнодорожный мост, в результате чего было прервано транспортное сообщение с Сочи.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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