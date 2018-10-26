Туристы отменяют поездки в Сочи из-за паводка

Туроператоры насчитали десятки аннуляций туров в Сочи из-за проливных дождей, которые спровоцировали сход селей и наводнения. Ранее в регионе был введен режим ЧС.

По данным Ассоциации туроператоров, объекты размещения от подтоплений не пострадали. Жалоб от туристов не поступало. Однако туристы опасаются ехать на курорт. Так «Национальный туроператор «АЛЕАН» сообщил о нескольких десятках аннуляций. По словам коммерческого директора компании Оксаны Буллах, туристы, которые в четверг не смогли добраться до Сочи, отменяют поездки. В свою очередь компания аннулирует заезды 26-27 октября без штрафных санкций. Отмечается, что аэропорт в Адлере работает в штатном режиме.

У туроператора «Дельфин» не смогли добраться по железной дороге до Сочи и Абхазии около 50 туристов. Дальнейшие действия с путешественниками обсуждаются на месте.

Те, кто уже отдыхает в Сочи и не может покинуть курорт из-за погодных условий, продлевают проживание в гостиницах. Местные власти не рекомендуют выходить с территории объектов размещения, купание в море запрещено.

Сегодня метеорологи прогнозируют в Сочи сильный дождь. По поручению главы города Анатолия Пахомова все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщили в мэрии.

В Краснодарском крае из-за сильных дождей, прошедших 24-25 октября, подтоплены более 2300 жилых домов, без света остаются 20 населенных пунктов. Паводок разрушил мост на федеральной трассе, связывающей Сочи с другими российскими регионами. Мощные потоки воды размыли железнодорожные пути, из-за чего было прервано железнодорожное сообщение с Сочи. Задержаны более 30 пассажирских поездов. Более 80 поездов по направлению в Адлер и обратно отменены. В Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах введен режим чрезвычайной ситуации.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 26.10.18

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