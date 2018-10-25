На Кубани из-за сильных ливней сошли сели, обрушился мост и встали поезда, есть жертвы

В Краснодарском крае проливные дожди стали причиной гибели двух человек, известно о трех пострадавших и одном пропавшем без вести. Подтоплены десятки населенных пунктов. Очевидцы публикуют видео бурных потоков грязной воды, которая уносит в море легковые авто и грузовики. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По данным МЧС, на Кубани прошел циклон, сопровождающийся выпадением обильных осадков. В настоящее время наблюдается частичное затопление территории в 25 населенных пунктах Туапсинского и Апшеронского районов, железнодорожных станций Гойтх и Пшиш, перегона Туапсе-Апшеронск.

В Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районе городского округа Сочи стихия стала причиной гибели двух человек, трое пострадали и судьба еще одного неизвестна. Отмечается, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео разгула стихии. Местные речки выходят из берегов, мощные потоки смывают в море легковые автомобили и грузовики, повреждая инфраструктуру. Так на территории города Сочи и Туапсинском районе нарушено газоснабжение в девяти населенных пунктах. Все службы переведены на круглосуточный усиленный режим работы.

В Краснодарском крае ливневые потоки смывают грузовики

Сход оползней спровоцировал транспортные проблемы. В селе Цыпка из-за мощных потоков воды разрушился автомобильный мост. В районе населенного пункта Макопсе поврежден мост – разрушено дорожное полотно, размыта одна из опор. Подтоплена проезжая часть дороги регионального значения между селом Кривеньковское и селом Индюк, имеются затруднения в проезде легковых автомобилей. От прибрежной части отрезаны населенные пункты Марьино и Наджиго.

Кроме того, нарушено железнодорожное сообщение в Туапсинском районе с задержкой поездов, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. В общей сложности закрыто движение для 11 пассажирских составов. В РЖД добавили, что все пассажиры обеспечены питанием и водой. Проводятся восстановительные работы.

В Туапсе ввели план «Тайфун». В разные районы города направили полицейских, которые помогут жителям в эвакуации. К данному моменту в регионе из зоны подтопления эвакуировали 362 человека. В общей сложности готовы к развертыванию 46 пунктов временного размещения, которые смогут вместить около 11 тысяч человек.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 25.10.18

Губернатор Комарова назначила нового куратора программы «Сотрудничество». / Гаишники устроили погоню за пьяным нивоводом и попали в ДТП. / Дураков нет: Украина не найдёт покупателя на российский сейнер «Норд». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»