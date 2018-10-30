Силовики схватили в Татарстане 18 членов и сторонников «Исламского государства»

В Татарстане состоялась спецоперация, в ходе которой была пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Министерства внутренних дел и Федеральной службой войск национальной гвардии провели в Татарстане спецоперацию, в ходе которой «пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России), говорится в сообщении ведомства.

Члены группы намеривались совершить ряд резонансных акций на территории России, а затем присоединиться к боевикам в Сирии. Для этого они вербовали сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора.

В Набережных Челнах силовики задержали с поличным одного из террористов, а также изъяли оружие из схрона. Одновременно прошли задержания еще 6 ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние. В ходе обысков в 18-ти адресах изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика «Исламского государства» (запрещена в РФ).

Масштабное задержание стало результатом длительной разработки ФСБ России. Лидером джихадистского сообщества являлся житель Набережных Челнов, ранее судимый за пропаганду «Исламского государства» (запрещена в РФ). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Казань, Иван Гридин

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