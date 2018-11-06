Силовики скрутили в Татарстане двух главарей террористов

В Татарстане силовикам удалось задержать вероятных главарей ячеек запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в региональном управлении ФСБ.

Спецоперация с участием сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии состоялась в Азнакаевском и Бугульминском районах республики. По данным силовиков, задержанные по указанию своих зарубежных кураторов осуществляли в России антиконституционную деятельность, предполагающую свержение законной власти, в том числе террористическими методами.

Кроме того, члены организации привлекали в свои ряды мусульман и занимались пополнением боевых формирований «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), действующих на Ближнем Востоке. При обыске у подозреваемых были обнаружены пропагандистские материалы и документы, содержащие указания эмиссаров, а также отчеты о проделанной работе. Также изъяты средства связи и электронные носители информации. Все задержанные арестованы.

Как писал «Новый День», неделю назад в Татарстане прошла спецоперация, в ходе которой была пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии «пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России), говорится в сообщении ведомства.

В Набережных Челнах силовики задержали с поличным одного из террористов, а также изъяли оружие из схрона. Одновременно прошли задержания еще 6 ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние. В ходе обысков в 18-ти адресах изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика «Исламского государства» (запрещена в РФ).

По данным РИА «Новости», за последний год спецслужбы России и стран Средней Азии задержали и экстрадировали более 150 подозреваемых в терроризме.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 06.11.18

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