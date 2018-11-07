В Новокузнецке застрелили бизнесмена, в одиночку воспитывавшего дочь

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.105 УК РФ) 40-летнего бизнесмена, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружили в подъезде соседи убитого. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области, ЧП случилось утром 7 ноября в подъезде одного из многоквартирных домов Центрального района.

По версии следствия, утром предприниматель отвез дочь в школу и вернулся домой. Когда он зашел в подъезд, неизвестный несколько раз выстрелил в него и скрылся с места преступления. Тело потерпевшего обнаружили соседи. Они и вызвали сотрудников правоохранительных органов. На месте преступления были обнаружены гильзы от патронов.

По предварительным данным, мужчина занимался коммерческой деятельностью. Следствием отрабатываются все возможные версии преступления. В частности, следователя интересуе были ли у убитого конфликты с партнерами по бизнесу, а также какие отношения были у него с родственниками.

По данным местных СМИ, жертва сегодняшнего преступления на протяжении нескольких лет находился в розыске. 40-летний мужчина три года назад якобы похитил у бывшей жены свою дочь 2011 года рождения, которая до сегодняшнего дня проживала с ним.

В рамках расследования уголовного дела будет проведен комплекс судебных экспертиз, в числе которых баллистическая экспертиза по обнаруженным гильзам. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица причастного к совершению преступления.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Новокузнецк, Иван Гридин

Новокузнецк. Другие новости 07.11.18

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